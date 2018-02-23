Шведские ученые разрабатывают технологию общения с умершими

Идея наделить роботов интеллектом умерших родилась у сотрудников похоронного бюро. Сейчас разработчики находятся в поиске добровольцев, согласившихся на подобный эксперимент.

Концепция проекта предполагает, например, задать роботу вопросы об организации и качестве проведенной похоронной церемонии. Для того, чтобы робот был максимального похож на усопшего, разработчики будут использовать некие сложные алгоритмы, приближенные к искусственному интеллекту.