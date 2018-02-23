Силы МЧС Свердловской области приведены в повышенную готовность в связи с 23 февраля

Специалисты Главного управления ведомства будут проверять резервную технику, а также обеспечивать готовность систем связи на случай ЧС. Кроме того, им предстоит активизировать взаимодействие с ЕДДС в муниципалитетах области.

Особое внимание будет уделено объектам, где состоятся массовые мероприятия, а также водоемам и жилому сектору.

Спасатели напомнят свердловчанам о мерах пожарной безопасности, а также о поведении на льду в рамках акции «Безопасный лед».

Непрерывный контроль над обстановкой в Свердловской области осуществляет центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону, передаёт издание «Областная газета».