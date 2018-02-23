Свердловские детские дома будут проверены прокуратурой после ЧП в Челябинской области

По мнению Пономарева, история получила широкий общественный резонанс, поэтому прокуратуры каждого из субъектов Свердловской области проведут инспекцию по его указанию.

Речь идёт о проверке соблюдения защиты интересов и прав несовершеннолетних. Информация о ходе проверок будет передаваться руководству регионального ведомства.

Напомним, ранее 51-летний мужчина был уличен в сексуальном насилии в отношении семи детдомовцев. Руководство и сотрудники учреждения будут отвечать за халатность. Опекуны воспитанников утверждают, что детей к насильнику водили сами педагоги, естественно, без какого-либо умысла, передаёт «Znak.com».