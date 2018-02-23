Свердловские детские дома будут проверены прокуратурой после ЧП в Челябинской области
23 февраля, 13:30Общество
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По поручению генерального прокурора Свердловской области Юрия Пономарева в детских домах и реабилитационных центрах УрФО пройдут проверки после случая в Челябинской области. Ранее в соседнем регионе вскрылись факты сексуального насилия в отношении детей со стороны мужчины, который приходил в детские учреждения в качестве потенциального опекуна.
По мнению Пономарева, история получила широкий общественный резонанс, поэтому прокуратуры каждого из субъектов Свердловской области проведут инспекцию по его указанию.
Речь идёт о проверке соблюдения защиты интересов и прав несовершеннолетних. Информация о ходе проверок будет передаваться руководству регионального ведомства.
Напомним, ранее 51-летний мужчина был уличен в сексуальном насилии в отношении семи детдомовцев. Руководство и сотрудники учреждения будут отвечать за халатность. Опекуны воспитанников утверждают, что детей к насильнику водили сами педагоги, естественно, без какого-либо умысла, передаёт «Znak.com».
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