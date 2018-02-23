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Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города

23 февраля, 17:00Общество
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