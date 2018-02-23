Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города
23 февраля, 17:00Общество
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Женщина с тяжелым хроническим заболеванием, имеющая инвалидность, получила в Екатеринбурге квартиру по соцнайму, выиграв у администрации города судебный процесс.
Сюжеты: Екатеринбург
За юридической помощью женщине-инвалиду пришлось обратиться в прокуратуру. Как нуждающуюся в жилом помещении по договору социального найма, по решению суда она была поставлена на учет и должна была получить квартиру вне очереди.
Мэрия со своей стороны соблюдать закон не торопилась, поэтому с помощью прокуратуры и очередного судебного заседания женщине была выделена жилая квартира площадью 28 кв.м, пишут «Вечерние ведомости».
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