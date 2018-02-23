Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города

За юридической помощью женщине-инвалиду пришлось обратиться в прокуратуру. Как нуждающуюся в жилом помещении по договору социального найма, по решению суда она была поставлена на учет и должна была получить квартиру вне очереди.



Мэрия со своей стороны соблюдать закон не торопилась, поэтому с помощью прокуратуры и очередного судебного заседания женщине была выделена жилая квартира площадью 28 кв.м, пишут «Вечерние ведомости».