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Новости Нижнего Тагила

Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города

23 февраля 2018, 17:00Добавить новость
Екатеринбург,прокуратура,инвалид,квартира,соцнайм,мэрия,суд
Женщина с тяжелым хроническим заболеванием, имеющая инвалидность, получила в Екатеринбурге квартиру по соцнайму, выиграв у администрации города судебный процесс.

За юридической помощью женщине-инвалиду пришлось обратиться в прокуратуру. Как нуждающуюся в жилом помещении по договору социального найма, по решению суда она была поставлена на учет и должна была получить квартиру вне очереди.

Мэрия со своей стороны соблюдать закон не торопилась, поэтому с помощью прокуратуры и очередного судебного заседания женщине была выделена жилая квартира площадью 28 кв.м, пишут «Вечерние ведомости».

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