8,6 млрд рублей заплатят свердловчане за вывоз мусора в 2019 году

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по величине стоимости вывоза мусора за год. Согласно данным, свердловчане заплатят по новому тарифу 8,6 млрд, что соответствует в среднем 1 тыс. 991 рублю на человека в год или 165 рублям на человека в месяц.

Больше всего денег заплатят жители Московской области. На каждого из них в год придётся по 3 тыс. 062 рубля. Антилидером рейтинга стал ХМАО, где за год будет заплачено 4,3 млрд. Меньшая стоимость на человека выявлена в Башкирии – 1 742 рубля. Всего средняя стоимость по России составляет 1 225 рублей в год на человека, сообщает «РБК».