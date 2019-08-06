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8,6 млрд рублей заплатят свердловчане за вывоз мусора в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8,6 млрд рублей заплатят свердловчане за вывоз мусора в 2019 году

Сегодня, 13:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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