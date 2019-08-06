8,6 млрд рублей заплатят свердловчане за вывоз мусора в 2019 году
Эксперты подсчитали, сколько региональные операторы заработают на вывозе мусора после введения новых тарифов. Своеобразный ТОП возглавили операторы Московской области – они в течение года получат около 23,3 млрд рублей. Меньше всего по регионам заработают в Ханты-Мансийском автономном округе – всего 4,3 млрд.
Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по величине стоимости вывоза мусора за год. Согласно данным, свердловчане заплатят по новому тарифу 8,6 млрд, что соответствует в среднем 1 тыс. 991 рублю на человека в год или 165 рублям на человека в месяц.
Больше всего денег заплатят жители Московской области. На каждого из них в год придётся по 3 тыс. 062 рубля. Антилидером рейтинга стал ХМАО, где за год будет заплачено 4,3 млрд. Меньшая стоимость на человека выявлена в Башкирии – 1 742 рубля. Всего средняя стоимость по России составляет 1 225 рублей в год на человека, сообщает «РБК».
Исследование проводила международная аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza. Оно было подготовлено на основании открытых данных о тарифах и нормативах накопления мусора в 80 регионах. В рейтинг, из-за отсутствия данных по стоимости вывоза, не попали Москва, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Курганская область и Республика Бурятия.