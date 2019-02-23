Более 20 тысяч жалоб свердловчан были рассмотрены Роспотребнадзором в 2018 году

Число обращений от свердловчан в сравнении с 2017 годом выросло на 5% (с 19 216 до 20 132).

66% обращений в 2018 году поступили о нарушениях прав потребителей (13 009). Из них 36% составили жалобы в сфере розничной торговли (4032). По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось в 1,2 раза. Недовольны свердловчане оказались и предоставляемыми услугами ЖКХ: число жалоб составило 22%. Обращения в деятельности на финансовом рынке составили 9%.

В сфере обеспечения санэпидблагополучия от жителей Свердловской области поступили 6 тысяч 667 жалоб, что составило 34% от общего числа обращений.

Жалобы об использовании, сборе, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства и потребления составили 10%. На почву и содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок свердловчане направили 9% обращений.

7,4% жалоб поступило на условия воспитания и обучения. Такое же количество составили обращения о качестве пищевых продуктов, добавок и продовольственного сырья.