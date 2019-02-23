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Мероприятие в честь 300-летия Екатеринбурга может пройти в новом конгресс-холле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мероприятие в честь 300-летия Екатеринбурга может пройти в новом конгресс-холле

Сегодня, 17:12ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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