Мероприятие в честь 300-летия Екатеринбурга может пройти в новом конгресс-холле
Сегодня, 17:12ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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300-летний юбилей уральской столицы городская администрация собирается отметить в новом конгресс-холле.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент конгресс-холл еще не достроен. В планах властей Екатеринбурга – открытие торжественного мероприятия в честь 300-летия уральской столицы на новой площадке.
Информацию озвучил вице-мэр города Анатолий Гагарин. Конгресс-холл, по его словам, позволит встречать крупнейших мировых звезд. Замглавы также подчеркнул, что подобной площадки нет на территории от Москвы до Сибири.
В новом конгресс-холле смогут разместиться 5 000 человек. Помимо этого, в настоящее время к комплексу возводят два дополнительных подъезда.
Планируется, что уже в июле центр примет участников глобального саммита производства и индустриализации – GMIS-2019. В деловой программе саммита поучаствуют международные эксперты, информирует «Областная газета».
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