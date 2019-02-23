Мероприятие в честь 300-летия Екатеринбурга может пройти в новом конгресс-холле

В настоящий момент конгресс-холл еще не достроен. В планах властей Екатеринбурга – открытие торжественного мероприятия в честь 300-летия уральской столицы на новой площадке.

Информацию озвучил вице-мэр города Анатолий Гагарин. Конгресс-холл, по его словам, позволит встречать крупнейших мировых звезд. Замглавы также подчеркнул, что подобной площадки нет на территории от Москвы до Сибири.

В новом конгресс-холле смогут разместиться 5 000 человек. Помимо этого, в настоящее время к комплексу возводят два дополнительных подъезда.