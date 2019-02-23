Полноценный запуск Системы-112 в Свердловской области запланирован на 17 апреля

Свердловские чиновники утверждают, что область готова для ввода Системы-112 в эксплуатацию. Необходимым оборудованием оснащены все экстренные службы региона. На территории области система работает в испытательном режиме с 1 января 2018 года и с того момента 73 единые дежурно-диспетчерские службы были объединены в сеть, которая охватывает все муниципалитеты региона. Центр обработки вызовов, расположенный в Екатеринбурге, должен координировать работу каждой ЕДДС в городах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.