Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Полноценный запуск Системы-112 в Свердловской области запланирован на 17 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Telefon apparat2

Полноценный запуск Системы-112 в Свердловской области запланирован на 17 апреля

Сегодня, 10:20ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Зимний квест, мужская поэзия и спартакиада: как провести выходные в Нижнем Тагиле?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?
Курс на поддержку семей: Путин заявил об увеличении размера соцвыплат и новых льготах