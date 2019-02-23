Полноценный запуск Системы-112 в Свердловской области запланирован на 17 апреля
Экстренный номер 112 для вызова скорой помощи, пожарной охраны и полиции начнёт полноценную работу на Среднем Урале 17 апреля. Проект соответствующего приказа уже прошёл стадию обсуждения и получил подпись главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Свердловские чиновники утверждают, что область готова для ввода Системы-112 в эксплуатацию. Необходимым оборудованием оснащены все экстренные службы региона. На территории области система работает в испытательном режиме с 1 января 2018 года и с того момента 73 единые дежурно-диспетчерские службы были объединены в сеть, которая охватывает все муниципалитеты региона. Центр обработки вызовов, расположенный в Екатеринбурге, должен координировать работу каждой ЕДДС в городах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Проект о внедрении экстренного номера 112 уже подписан министром связи Российской Федерации. Об этом на заседании межведомственной комиссии по развитию комплекса «Безопасный город» заявил вице-губернатор Азат Салихов.
Ранее Счётная палата РФ предоставила информацию о том, что Система-112 действует лишь в 12 регионах и покрывает потребности только 28% населения России. Свердловской области внедрение службы экстренного вызова обошлось в 298 млн рублей.