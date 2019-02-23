Свердловская пенсионерка получила квитанцию за вывоз мусора на 4 тыс. рублей

За январь 2019 года МУП «Спецавтобаза» выставила 64-летней Зое Новосёловой счёт за вывоз мусора почти что на 4 тыс. рублей.

В деревнях мусор никогда не вывозили, а люди сами выходят из положения — что-то сжигают в печах, что-то закапывают,рассказала пенсионерка журналистам.

Местом оказания услуги по вывозу ТКО в квитанции значится город Тавда, улица Без названия, дом 0. При этом объём вывезенного мусора составляет 5,46 кубометров, что в 2 раза превышает ежемесячную норму на одного человека. В «Спецавтобазе» сослались на данные ОАО «Энергосбыт Плюс», где значится, что пенсионерка зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Эту информацию женщина опровергла, заявив, что ИП давно ликвидировано, а коммунальщики пользуются устаревшими данными, сообщает URA.ru.