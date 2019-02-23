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Свердловская пенсионерка получила квитанцию за вывоз мусора на 4 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская пенсионерка получила квитанцию за вывоз мусора на 4 тыс. рублей

Сегодня, 15:40ОбществоФото: pixabay.com
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