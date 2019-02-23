Тагильчане почтили память погибших в боях за Родину на митинге на площади Славы

22 февраля у мемориального комплекса «Площадь Славы» прошёл торжественный митинг, собравший жителей Дзержинского и других районов Нижнего Тагила. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн, учащиеся школ и кадеты военно-патриотических обществ, администрация города и района.

Слова поздравления прозвучали из уст главы администрации Дзержинского района Александра Ревенко, почетного ветерана города Нижний Тагил, председателя совета ветеранов АО «Химический завод «Планта» Нины Калмыковой и старшего помощника начальника группы по работе с личным составом войсковой части № 6748 Дмитрия Овчинникова. От лица будущих защитников Отечества выступил кадет средней общеобразовательной школы №13 Вячеслав Попов.

В конце мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню. После школьники и ветераны также посетили Курган памяти и возложили там венки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.