Тагильчане почтили память погибших в боях за Родину на митинге на площади Славы
Представители всех поколений жителей Нижнего Тагила собрались на митинге, посвящённого Дню защитника Отечества. Собравшиеся почтили память тагильчан, павших на полях боёв за Родину.
22 февраля у мемориального комплекса «Площадь Славы» прошёл торжественный митинг, собравший жителей Дзержинского и других районов Нижнего Тагила. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн, учащиеся школ и кадеты военно-патриотических обществ, администрация города и района.
Слова поздравления прозвучали из уст главы администрации Дзержинского района Александра Ревенко, почетного ветерана города Нижний Тагил, председателя совета ветеранов АО «Химический завод «Планта» Нины Калмыковой и старшего помощника начальника группы по работе с личным составом войсковой части № 6748 Дмитрия Овчинникова. От лица будущих защитников Отечества выступил кадет средней общеобразовательной школы №13 Вячеслав Попов.
В конце мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню. После школьники и ветераны также посетили Курган памяти и возложили там венки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.