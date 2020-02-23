Из Екатеринбурге, а Симферополь начнут ходить поезда

Билеты будут доступны в продаже с 25 февраля, а первая отправка состава состоится 25 апреля.

Новый состав будет курсировать несколько раз в неделю по двум маршрутам. Один проходит через Казань, Саранск, Пензу, а второй — через Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград.