Из Екатеринбурге, а Симферополь начнут ходить поезда

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С апреля 2020 года из Екатеринбурга в Симферополь и обратно будут запущены поезда, сообщает «Российская газета» со ссылкой на оператора ж/д перевозок в Крым «Грант Сервис Экспресс».
Сюжеты: Екатеринбург
Билеты будут доступны в продаже с 25 февраля, а первая отправка состава состоится 25 апреля.
Новый состав будет курсировать несколько раз в неделю по двум маршрутам. Один проходит через Казань, Саранск, Пензу, а второй — через Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград.
С того же времени поезда будут запущены из Мурманска и Кисловодска.
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