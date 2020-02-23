МЧС доставило в Россию восьмерых граждан с круизного лайнера Diamond Princess
Восемь граждан России, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, были доставлены бортом МЧС, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Все граждане, а также их сопровождающие, в течение 14 дней будут находиться на карантине в Казани в специализированном учреждении. Оставшиеся российские граждане от перелета отказались.
По словам вице-премьера, вернувшиеся соотечественники находятся в удовлетворительном состоянии. У тех, кто заражен коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме без осложнений. Жизни и здоровью пациентов и их семей ничего не угрожает.
На борту лайнера находилось 3,6 тысяч человек и 50 стран, в том числе 24 гражданина России. На данный момент выявлено более 600 заразившихся коронавирусной инфекцией. Судно Diamond Princess вышло из Иокогама в Японии 20 января. 3 февраля оно вернулось, когда стало известно о заражении одного из пассажиров коронавирусом. Лайнер поместили на карантин. 19 февраля пассажиров стали группами высаживать на берег. На 20 февраля стало известно, что двое заболевших погибли.