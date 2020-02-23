МЧС доставило в Россию восьмерых граждан с круизного лайнера Diamond Princess

Все граждане, а также их сопровождающие, в течение 14 дней будут находиться на карантине в Казани в специализированном учреждении. Оставшиеся российские граждане от перелета отказались.

По словам вице-премьера, вернувшиеся соотечественники находятся в удовлетворительном состоянии. У тех, кто заражен коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме без осложнений. Жизни и здоровью пациентов и их семей ничего не угрожает.