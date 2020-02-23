Уральские достопримечательности вошли в рейтинг самых живописных мест России

Компания, в честь своего 15-летия, составила рейтинг, куда вошли 15 лучших мест России. В него вошли две достопримечательности Екатеринбурга — каменные палатки в Шарташе (на третьей строчке) и Белая башня на Уралмаше (на шестом месте).

Кроме того, в рейтинг вошли Ермак-Камень в Пермском крае и каолиновый карьер в Челябинской области.