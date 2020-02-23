Уральские достопримечательности вошли в рейтинг самых живописных мест России
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
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Достопримечательности Урала были включены в список самых живописных мест на панорамах «Google Карт», сообщает Ура.ру.
Компания, в честь своего 15-летия, составила рейтинг, куда вошли 15 лучших мест России. В него вошли две достопримечательности Екатеринбурга — каменные палатки в Шарташе (на третьей строчке) и Белая башня на Уралмаше (на шестом месте).
Кроме того, в рейтинг вошли Ермак-Камень в Пермском крае и каолиновый карьер в Челябинской области.
В списке есть также достопримечательности из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Владивостока, Алтая и других мест России.
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