В Екатеринбурге полиция пришла к родителям, отказавшимся отдавать детей в карантин

Полиция пришла в квартиру к семье и попросила проехать с ними в больницу Екатеринбурга. Двух девочек хотят положить в карантин на четыре дня. Он продлится до 26 февраля включительно.

Кроме того, после возвращения в Екатеринбург, дети посещали детский сад. Группу из 20 детей временно закрыли на карантин.