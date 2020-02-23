В Екатеринбурге полиция пришла к родителям, отказавшимся отдавать детей в карантин
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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К екатеринбуржцам, которые отказались от госпитализации детей на карантин в связи с подозрением на коронавирус, пришла полиция, сообщает «Комсомольская правда».
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Полиция пришла в квартиру к семье и попросила проехать с ними в больницу Екатеринбурга. Двух девочек хотят положить в карантин на четыре дня. Он продлится до 26 февраля включительно.
Кроме того, после возвращения в Екатеринбург, дети посещали детский сад. Группу из 20 детей временно закрыли на карантин.
Второго февраля семья вернулась с отдыха в Китае. Они сразу сдали анализы на коронавирус, но он не подтвердился. Позднее у детей поднялась температура. Врачи решили госпитализировать девочек, но родители отказались. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд, который удовлетворил требование. Однако родители девочек отказались от госпитализации. Вместо этого они сдали анализы и отправились домой.
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