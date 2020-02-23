В Москве местный житель получил за день 25 штрафов за посты в социальных сетях
Сегодня, 15:07ОбществоФото: pixabay.com
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Тушинский суд Москвы за один день назначил 25 штрафов мужчине за размещение нацистской символики и экстремистских материалов в социальных сетях. Об этом рассказало «МБХ Медиа».
Согласно материалам дела, мужчине назначено 21 штраф за размещение в социальной сети «Вконтакте» запрещенных символов и рун. Один штраф — за флаг и герб Третьего рейха. Три штрафа были выписаны за размещение песен «Коловрат-Красный террор», «Банды Москвы-Иммигрант» и «Доберман-Новый рассвет», так как они включены в список экстремистских материалов.
Мужчина свою вину признал, отметив, что не преследовал какой-либо цели, а просто скачивал песни и изображения для себя. Суд назначил ему 25 штрафов по одной тысяче рублей каждый.
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