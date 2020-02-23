В Москве местный житель получил за день 25 штрафов за посты в социальных сетях

Согласно материалам дела, мужчине назначено 21 штраф за размещение в социальной сети «Вконтакте» запрещенных символов и рун. Один штраф — за флаг и герб Третьего рейха. Три штрафа были выписаны за размещение песен «Коловрат-Красный террор», «Банды Москвы-Иммигрант» и «Доберман-Новый рассвет», так как они включены в список экстремистских материалов.