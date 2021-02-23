Долг в 111 тысяч рублей за отопление накопил тагильский центр материнства «Дар жизни»

Я не могу выплатить сразу эти деньги, у меня их просто нет. Я попросила у директора организации рассрочку. Я вообще хочу отказаться от их услуг, нам отопление не нужно. Мы находимся в полуподвальном помещении между квартирами в центре дома, у нас тепло идет транзитно, тем более центр находится на южной стороне,отметила Ромашко.