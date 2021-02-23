Долг в 111 тысяч рублей за отопление накопил тагильский центр материнства «Дар жизни»

Некоммерческая межрегиональная общественная организация центр защиты материнства и детства «Дар жизни» получила новое помещение на улице Газетная, 54 в Нижнем Тагиле в марте 2017 года. Она была создана при Скорбященском женском монастыре и работает с кризисными беременными, одинокими людьми, многодетными семьями, попавшими в трудную ситуацию. В центре оказывается социально-психологическая и юридическая помощь, духовная поддержка, а при необходимости выделяется продуктовая и вещевая помощь.
Полуподвальное помещение стояло без ремонта до июля 2020 года, так как у организации не было средств для этого. Летом прошлого года организация с помощью благотворителей все-таки смогла открыть кризисный центр в выделенном мэрией месте.
Я сразу заключила договор со всеми ресурсными организациями по оплате ЖКХ. Мы исправно платим по счетам. Однако «ТагилТеплоСбыт» прислал претензию и исковое заявление о том, что центр должен заплатить за отопление 111 тысяч рублей с момента получения помещения,рассказала редакции TagilCity.ru руководитель центра Екатерина Ромашко.
Она пояснила, что благотворители выделили денежные средства, и центр выплатил часть суммы. Остался долг в размере 72 тысяч рублей. Финансирования у центра нет совсем, организация работает только на средства пожертвований.
Я не могу выплатить сразу эти деньги, у меня их просто нет. Я попросила у директора организации рассрочку. Я вообще хочу отказаться от их услуг, нам отопление не нужно. Мы находимся в полуподвальном помещении между квартирами в центре дома, у нас тепло идет транзитно, тем более центр находится на южной стороне,отметила Ромашко.
Также руководитель цента рассказала, что они собираются отправить проект на президентский грант, чтобы открыть «Дом для мамы». При этом организации, которые его подают, должны быть без каких-либо долгов. Только в этом случае проект будет принят.
По словам Ромашко, в администрации Нижнего Тагила с оплатой долга за отопление помочь не могут, так как ООО «ТагилТеплоСбыт» относится к ЕВРАЗу.
Ключевой датой по оплате является не дата подписания договора со снабжающей компанией. Многие абоненты просто увиливают от его подписания, чтобы не платить. По законодательству, теплоэнергия должна оплачиваться с момента заключения договора аренды,рассказал редакции директор ООО «ТагилТеплоСбыт» Павел Юсим.
Он пояснил, что фактически помещение потребляло тепловую энергию, как только начинался отопительный сезон. Когда организация берет в аренду помещение, то сразу должна заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями.
У Ромашко прописано это в договоре. Она либо невнимательно прочитала, либо по незнанию решила, что если помещением не пользуется, то за отопление не надо платить,пояснил директор.
Юсим отметил, что «ТагилТеплоСбыт» технически не может отключить от тепла отдельные помещения в доме. Кроме того, директор рассказал, что стороны заключили мировое соглашение по которому «Дару жизни» дали отсрочку на оплату до 15 марта.
Руководитель центра Екатерина Ромашко обращается к тагильчанам с просьбой о материальной помощи, чтобы организация смогла расплатиться с долгом.