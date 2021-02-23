Екатеринбург вошел в ТОП-10 популярных направлений для авиапутешествий по России

Екатеринбург вошел в ТОП-10 самых популярных направлений для авиапутешествий по России. Спрос на авиабилеты из Москвы в столицу Урала вырос более, чем на 60%.

Екатеринбург находится на шестом месте по популярности направлений для авиапутешествий по России, пишет Е1 со ссылкой на аналитиков сервиса по бронированию билетов Туту.ру. В первом квартале 2021 года больше всего перелетов из Москвы запланировано в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. По данным сервиса, спрос на билеты из столицы России в Екатеринбург вырос более, чем на 60% по сравнению с временем до начала пандемии коронавируса. Примерно такой же рост наблюдается в направлении Калининграда и Симферополя. Аналитики отметили, что средняя сумма за перелет по России в одну сторону в январе 2021 года была на 11% ниже, чем за первый месяц 2019 года. Напомним, с марта 2021 года из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге открываются прямые рейсы на Кипр. С марта открываются прямые рейсы из Екатеринбурга на Кипр

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