Екатеринбург вошел в ТОП-10 популярных направлений для авиапутешествий по России

Екатеринбург вошел в ТОП-10 популярных направлений для авиапутешествий по России

Сегодня, 11:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Екатеринбург вошел в ТОП-10 самых популярных направлений для авиапутешествий по России. Спрос на авиабилеты из Москвы в столицу Урала вырос более, чем на 60%.

Екатеринбург находится на шестом месте по популярности направлений для авиапутешествий по России, пишет Е1 со ссылкой на аналитиков сервиса по бронированию билетов Туту.ру.

В первом квартале 2021 года больше всего перелетов из Москвы запланировано в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. По данным сервиса, спрос на билеты из столицы России в Екатеринбург вырос более, чем на 60% по сравнению с временем до начала пандемии коронавируса. Примерно такой же рост наблюдается в направлении Калининграда и Симферополя.

Аналитики отметили, что средняя сумма за перелет по России в одну сторону в январе 2021 года была на 11% ниже, чем за первый месяц 2019 года.

Напомним, с марта 2021 года из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге открываются прямые рейсы на Кипр.

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