Сегодня, 21:03ОбществоФото: 1MI

Самые интересные мужчины Нижнего Тагила в Instagram: подборка TagilCity.ru

Сегодня уже поговорили о военных героях и тех, кто прошел службу в армии. Но мы решили немного расширить список тех, кто причастен к празднованию 23 февраля, и сделали подборку интересных блогеров-тагильчан в Instagram. Конечно, это субъективный список и мы не претендуем на его идеальность.

Три брутала

Пожарный Александр Серов

Он ведет свой блог с аккаунта pozharn_poroh. Сейчас у Александра 9,5 тысячи подписчиков и 100 публикаций. Видео набирают тысячи просмотров. А публикации тагильчанина лайкают сотни человек.

Александр проходит службу в пожарной охране с 2010 года, из них два года снимает свой блог. По словам молодого человека, так он повышает престиж профессии, пробуждает интерес к работе в пожарной охране.

Своего рода пропаганда 21 века, мне пишет много людей, спрашивают, как попасть на службу и что делать при пожаре, рассказывает TagilCity.ru пожарный.

Экшен-камера Александра снимает возгорания домов и автомобилей, процесс пожаротушения и в целом будни пожарных. В сторис он любит выкладывать, как проводит свободное время. Горячий аккаунт - это про Александра.

Фитнес-тренер и фотограф-орнитолог Илья Карасев

Пожалуй, самый брутальный орнитолог живет в Нижнем Тагиле и ведет блог ilyakarasyov30071988. Сейчас у аккаунта 300 подписчиков и 640 публикаций. Илья рассказал, что увлечения у него разные.

Никогда не хотелось быть ограниченным спортсменом, который думает только о тренировках. От жизни можно взять больше, люблю бывать на природе, снимать эту красоту. Птицами интересуюсь с детства,сообщил молодой человек.

В Instagram аккаунте Ильи уже зафиксированы более 100 видов птиц. Фотограф ведет счет своим снимкам, разбавляет фотографии животных и природы тренировками из спортивного зала. Любит выкладывать фрагменты занятий. Рассказывает о своем оборудовании, которым пользуется. Фотографирует девушек. Блогеру 32 года, и любители природы найдут его фото весьма интересными.

Боксер Антон Шомин

Еще один спортсмен из Нижнего Тагила - боксер shomin_anton. Сейчас на Антона подписаны порядка шести тысяч человек. Публикации смотрят и комментируют сотни пользователей.

Блогер снимает свои тренировки. Рассказывает о новых достижениях и медалях. Любит общаться с подписчиками, обсуждает организационный процесс, выкладывает расписание тренировок. В профиле Антон рассказывает об истории создания спортивного клуба, в котором он занимается. Всем любителям спорта - сюда.

Три политика

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

На аккаунт pinaev_vladislav подписаны 6,7 тысячи человек. Публикации Владислава Пинаева набирают около пяти тысяч просмотров и сотни комментариев.

Вечерний город воспринимается совершенно иначе. Дневная его жизнь перевоплощается в другую. На улицах становится спокойно, светят ночные фонари, никто не торопится. Прекрасно вечером прогуляться,пишет в своем аккаунте Владислав Юрьевич.

Мэр снимает обращения к жителям Нижнего Тагила, показывает рабочие встречи и делится личными фотографиями. Выкладывает кадры с городских мероприятий и получает обратную связь от жителей города по волнующим их проблемам. За новостями - конечно, к мэру.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин

Экс-уралвагонзаводец ведет личный блог alexey_balyberdin, в котором рассказывает не только о работе, но и делится семейными снимками. Выкладывает видео из спортивного зала. Показывает, что прошел вакцинацию «Спутник V», пишет о своих впечатлениях и симптомах после прохождения.

Сейчас у Алексея две тысячи подписчиков и 481 публикация. Взглянуть на работу политика его глазами можно в этом аккаунте.

Депутат Молодежного парламента при ЗакСО Дмитрий Арды

На аккаунт ardy_dima подписаны порядка 800 пользователей. Посты читают и лайкают несколько сотен человек. На странице Дмитрия Арды 111 публикаций.

Дмитрий публикует фото с выступления коллег, предпочитает активный отдых и делится в своем аккаунте фотографиями с походов. Узнать о полезных мероприятиях для молодежи можно именно в этом аккаунте.

Три творца

Ведущий Михаил Виноградов

Конечно, в Нижнем Тагиле не один десяток ведущих. Но, думаем, многие согласятся, что Виноградов - один из самых ярких шоуменов города. Он ведет аккаунт mikhailvinogradoff, который насчитывает 1,4 тысячи публикаций и 5,4 тысячи подписчиков. Посты шоумена набирают десятки комментариев. А сторис 43-летнего Михаила смотрит 1,5 тысячи человек.

В сторис ведущий снимает утреннюю йогу, разыгрывает призы и показывает, чем питается. В ноябре Михаил снялся в рекламе тагильской кофейни. В аккаунте можно посмотреть видео с праздников, которые проводит шоумен, и анонсы ближайших мероприятий. За позитивом - вам в этот аккаунт.

Фотограф Илья Агинский

Тагильчан-фотографов в этой соцсети, пожалуй, еще больше, чем ведущих. Мы выбрали аккаунт aginskiyphoto из-за особой эстетики кадров. Илья путешествует по миру в поисках новых фотографий, в его аккаунте можно наткнуться на фотографии из Греции, Турции, Германии, Кипра. Также Илья, кроме коммерческих съемок. фотографирует красивые пейзажи. За радостью для глаз - сюда.

Мастер стрижек Андрей Фадеев

На аккаунт killa_fadzilla подписаны 575 человек. Его сторис смотрят сотни пользователей.

Андрей является мастером классических стрижек для мужчин. Топ-мастер стрижет людей уже четыре года. Публикует фотографии стрижек головы и оформления бороды, поздравляет подписчиков с праздниками. Проходит различные курсы, повышает квалификацию, чем также делится с подписчиками в публикациях и сторис. За стильными тенденциями следите у Андрея.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилОбязательно к прочтению
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