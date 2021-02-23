Смерть рабочего на НТМК и истощенные коровы. Итоги дня в Свердловской области

Жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с коровами на ферме. Они рассказали, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, их не кормят и не поят. Скот на ферме лежит в замерзшей воде и собственном навозе, который не убирают. По словам очевидцев, коров режут прямо во дворе какие-то мужчины. Сотрудник фермы рассказал, что руководство не волнует, чем питаются животные, ему нужен только удой молока. Работники увольняются из-за антисанитарных условий. После публикаций в СМИ администрация Лесного инициировали проверку в коровнике.