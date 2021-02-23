Смерть рабочего на НТМК и истощенные коровы. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на НТМК в конвертерном цехе погиб 33-летний рабочий. Он спрыгнул с крана, когда тот загорелся. Очевидцы рассказали, что когда на машинисте загорелась одежда, он выпрыгнул с 25-метровой высоты. В пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК редакции TagilCity.ru рассказали, что создана специальная комиссия, которая расследует трагическое происшествие. Там отметили, что родным погибшего будет оказана материальная помощь.
Сегодня стало известно, что из-за пожара, который произошел 22 февраля на улице Фотеевская на Гальянке в Нижнем Тагиле, в Демидовскую больницу госпитализирован мужчина. Он находится в хирургическом отделении. Родственница пострадавшего сообщила, что в доме с 2019 года проживала семья. По ее словам, здание не было застраховано, а причиной возгорания стала не электропроводка. Ранее сообщалось, что площадь пожара в двухэтажном коттедже составила 300 квадратных метров.
В Нижнем Тагиле из-за сильных морозов и шквалистого ветра объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ и ТЭК, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с коровами на ферме. Они рассказали, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, их не кормят и не поят. Скот на ферме лежит в замерзшей воде и собственном навозе, который не убирают. По словам очевидцев, коров режут прямо во дворе какие-то мужчины. Сотрудник фермы рассказал, что руководство не волнует, чем питаются животные, ему нужен только удой молока. Работники увольняются из-за антисанитарных условий. После публикаций в СМИ администрация Лесного инициировали проверку в коровнике.