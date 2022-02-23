Мэр Тагила Пинаев и губернатор Куйвашев поздравили уральцев с 23 февраля

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем обращении подчеркнул важность Дня защитника Отечества для истории России, упомянув подвиги и личностные качества русских воинов.
На протяжении многих веков нашему народу приходилось вести ожесточенную борьбу с захватчиками за свою землю, свободу и независимость. Стойкость, храбрость, воля к победе, решительность — эти качества русских воинов всегда признавались не только союзниками, но и противниками России, сказал градоначальник.
Владислав Пинаев отметил, что эти традиции очень важно пронести через века и сохранить в поколениях, передать своим потомкам. Именно такая задача, по словам глав города, стоит перед вооруженными силами РФ, которым в этом году исполняется 30 лет.
Губернатор Евгений Куйвашев в своем поздравлении сделал акцент на символизм мужества и самоотверженности в день 23 февраля. Глава региона выразил надежду, что Свердловская область продолжит оставаться опорой России, назвав Средний Урал родиной смелых и мужественных людей.