Мэр Тагила Пинаев и губернатор Куйвашев поздравили уральцев с 23 февраля

Мэр Тагила Пинаев и губернатор Куйвашев поздравили уральцев с 23 февраля
Мэр Тагила Пинаев и губернатор Куйвашев поздравили уральцев с 23 февраля
Сегодня, 13:33ОбществоФото: pixabay.com
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества. Чиновники подчеркнули важность праздника и преемственность традиций.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем обращении подчеркнул важность Дня защитника Отечества для истории России, упомянув подвиги и личностные качества русских воинов.

На протяжении многих веков нашему народу приходилось вести ожесточенную борьбу с захватчиками за свою землю, свободу и независимость. Стойкость, храбрость, воля к победе, решительность — эти качества русских воинов всегда признавались не только союзниками, но и противниками России, сказал градоначальник.

Владислав Пинаев отметил, что эти традиции очень важно пронести через века и сохранить в поколениях, передать своим потомкам. Именно такая задача, по словам глав города, стоит перед вооруженными силами РФ, которым в этом году исполняется 30 лет.

Губернатор Евгений Куйвашев в своем поздравлении сделал акцент на символизм мужества и самоотверженности в день 23 февраля. Глава региона выразил надежду, что Свердловская область продолжит оставаться опорой России, назвав Средний Урал родиной смелых и мужественных людей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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