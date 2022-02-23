Мужчина в декрете и у школьной доски: как в Тагиле рушатся гендерные стереотипы

В День защитника Отечества люди порой делятся на два лагеря, один из которых предпочитает не поздравлять с этим праздником мужчин, ранее не служивших в армии. Однако общество все чаще заявляет о том, что быть мужчиной и в том числе защитником — это не значит иметь звание, работать на заводе и никогда не плакать.

Все чаще поздравление мужчины с 23 февраля становится не напоминанием о прошлом в армии, а надеждой на защиту от любых невзгод и трудностей. В этот день редакция TagilCity.ru позволит себе не говорить о брутальности праздника, об околовоенных вопросах, которые сейчас и без того переполняют повестку. Мы пообщались с тагильчанами, которые сломали гендерные стереотипы, не потеряли от этого свою мужественность и сохранили права на самореализацию и защиту личных границ. Педагог-мужчина и боязливая мама школьницы По устоявшимся традициям в школе были «русини», «математички» и «англичанки» (а это сексизм или уже привычные сокращения?), а мужчины работали на должностях «трудовиков» и «физруков». Появление в школе мужчины-педагога, особенно молодого, вызывало волнение и учеников (чаще учениц), их родителей и педсостава. Руслану Гаязову 28 лет, из них в течение шести лет он работает учителем русского языка в одной из школ Нижнего Тагила. Ещё со школы мне неплохо давался русский язык, поэтому хотел развиваться в этом направлении. Решил опровергнуть тезис «Секрет успеха — пойти работать не по специальности» и устроился в обычную школу, рассказывает в беседе с TagilCity.ru Руслан. Будущий педагог столкнулся с гендерными стереотипами еще в вузе, когда на третьем курсе подрабатывал репетитором. Руслану было около 20 лет, и его возраст в сочетании с полом стал поводом к неприятному разговору: Позвонила мама, договорились об обучении дочери-семиклассницы. Уже назначили первое занятие, как вдруг она меня спрашивает: «А Вы точно не будете приставать к моей дочери?». На этом сотрудничество прекратили. Фото: Руслан Гаязов Работа в преимущественно в женском коллективе у учителя сложностей не вызывает. Нет и повышенного внимания от старшеклассниц, говорит собеседник редакции. А вопросы от родителей, если и возникали, то относились не к полу педагога, а к его возрасту: Родители не видят разницу между учителем мужчиной и учителем женщиной. Были только вопросы по возрасту, якобы слишком молодо выгляжу, мало опыта. Жена Руслана тоже работает в школе, поэтому она относится к его выбору профессии с пониманием. Иногда супруги даже разбирают случаи из педагогической практики, вместе повышает квалификацию и дают друг другу советы. Кстати, общепризнанный факт: когда у пары есть общие интересы — отношения стабильнее. Педагогика, спорт или туризм — какая разница? Право на труд Учитель русского языка Руслан Гаязов не видит ничего необычного в своем решении стать педагогом и считает, что для работодателя выбор сотрудника зависит от его профессионализма, а не от пола. Думаю, что общество стремится к уходу от такого стереотипа. Главное, чтобы человек умел признавать ошибки, совершенствовал свои навыки и умел работать в команде. Тогда вопрос о гендерной принадлежности отпадёт. Ведь перед тобой будет квалифицированный работник. О том, что работодателям и потребителям услуг стоит обращать внимание не на пол человека, а на его компетенции, говорит в беседе с TagilCity.ru и медицинский психолог Юлия Синявская: Думаю, что это абсолютная правда — гендерные стереотипы ослабли максимально, общество давно признало право человека заниматься любимым делом, несмотря на то, что в прошлом многие профессии были чисто женскими или мужскими. Более того, своим приходом мужчины в такие сферы, как педагогика, отдельные отрасли медицины, бьюти-индустрия, обогатили содержание и повысили престиж этих профессий, а женщины смогли украсить слишком брутальные направления. Фото: TagilCity.ru Один из самых распространенных гендерных стереотипов, связанных с работодателями и сотрудниками — это перспектива декретного отпуска. Есть старая и несмешная шутка, что незамужнюю девушку на работу не берут, потому что выскочит замуж и уйдет в декрет, а женщину после декрета не берут, потому что у нее теперь ребенок и он будет постоянно болеть… Несмотря на то, что в России давно запрещено отказывать соискателю в приеме на работу из-за его пола или возраста, женщинам больше приходится мириться с настороженным отношением к себе в этом вопросе, однако… … у ребенка всегда два родителя — мама и папа Тагильчанин Дмитрий (имя изменено, прим. ред.) ушел в декретный отпуск с первым ребенком сам. Состояние здоровья супруги после родов не позволяло ей заниматься ребенком, да и в целом отношение мужчины к заботе о семье не базируется на домостроевском укладе: Не понимаю тех мужчин, которые говорят, что заниматься с ребенком и ребенком должна женщина. Это же мои дети, моя жена, мать моих детей. Когда жена родила первого сына, 10 лет назад, у нее были осложнения после кесарева сечения, а малыш рос как на дрожжах. В полгода весил 8 килограммов. Живем на пятом этаже. Как раз зима была… Сына и коляску ей таскать запретили врачи, а на бабушек и дедушек мы никогда не полагались,вспоминает Дмитрий. В этой ситуации семье удалось найти компромисс и с работодателями: молодой отец договорился с руководителем на заводе, а молодая мать получила предложение с неполным рабочим днем. Жене предложили выйти на работу, а у меня была возможность работать по сделке на заводе. Старшему мастеру ситуацию объяснил, тот согласился, что надо идти на встречу — в итоге, жена днем работала по 6 часов, я был дома с сыном. Потом она оставалась с ним, я выходил на работу, делал норму и домой, к семье. Важным преимуществом отпуска по уходу за ребенком, оформленного на себя, Дмитрий видит восстановление здоровья супруги (вспомните, мы говорим сегодня о защитниках в целом, а не только об обладателях историй из армии). Если кто-то надумает осудить, это их право. Зато у жены наладилось здоровье, никто никому не выносил мозг, и первое слово у сына было ПАПА. Выходные тоже устраивали разные — у каждого из нас есть право на личное пространство. Занятие бытом мужчина тоже не считает сугубо женским делом, а в некоторых аспектах может дать фору другим отцам, которые не вникают в особенности ухода за младенцем: Трудно ли мыть попу и варить кашу? Нет, это же мой малыш. Спали дневной сон вместе, играли, гуляли, я успевал и по дому помочь. Правда, потом жена ругалась, что ничего на кухне найти не может после моих приборок))) И да, чтобы я не путал одежду, все ящики комода были подписаны — тут бодики, тут «человечки», тут ползунки (да-да, я знаю, что это такое). Фото: pixabay.com Во время декрета тагильчанин наладил тесную связь с первенцем, а с появлением второго сына был готов вновь отправиться в отпуск по ухода за ребенком: Вспоминаю, как сыну год исполнился летом, мы в сад поехали. Так ребенку пришлось дарить дрель игрушечную — чтобы вместе с папой мог работать в саду. Набор инструментов свой — молотки, пилы. Я пилю, и он пилит. Я что-то приколачиваю, и он. Сейчас второй сын растет, в отпуске по уходу жена. Знаете, если бы я мог, я бы снова пошел в этот отпуск. Способность не зависеть от мнения окружающих не всем дается легко. Юлия Синявская уверена, что каждый человек имеет право реализовываться как ему захочется — лишь бы он чувствовал себя счастливым, успешным, востребованным. Поддержку всегда можно получить, когда ты уверен в своём деле и в себе. Окружающие вообще склонны чаще осуждать, чем одобрять. Поэтому, конечно, надо верить в себя и свой успех, подкреплять его реальными достижениями. Хорошая самооценка помогает нейтрально реагировать на осуждения, а высокие компетенции в своём деле освобождают от негативного влияния окружающих. Ведь все-таки выводы о мужественности молодого отца в декрете, парикмахера с многочисленными наградами или учителя у школьной доски могут делать только их семьи, клиенты и ученики, а вовсе не бездетные 40-летние люди, живущие на пособие по безработице в квартире родителей. Ведь если буква М в строке «пол» в паспорте и фотографии из армии — это единственный повод получить поздравление в «мужской день», то дело вовсе не в феминистическом настрое автора этой статьи.

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