Тагильчанин провел одиночный пикет на Театральной площади с антивоенным лозунгом

Тагильчанин провел одиночный пикет на Театральной площади с антивоенным лозунгом
Тагильчанин провел одиночный пикет на Театральной площади с антивоенным лозунгом
Сегодня, 15:02ОбществоФото: Анастасия Манакова
В Нижнем Тагиле мужчина провел одиночный пикет на Театральной площади. Приехавшие сотрудники полиции провели с ним беседу.

Мужчина вышел с плакатом «Нет войне» на центральную площадь Нижнего Тагила днем 23 февраля. Об этом TagilCity.ru рассказала подписчица Анастасия. Девушка поделилась, что проезжала мимо здания Драматического театра около 11:30 и заметила стоящего с транспарантом мужчину, к которому подошли полицейские.

Я ехала мимо. С ним разговаривали из полиции, видимо выясняли. Через пять минут он уже стоял один, сообщила редакции подписчица.

Полицейских было двое, они приехали на машине.

Накануне глава РФ Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Позднее Совет федерации России одобрил введение войск на территорию республик.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРНижний ТагилЭксклюзив
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