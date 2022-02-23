Тагильчанин провел одиночный пикет на Театральной площади с антивоенным лозунгом

Мужчина вышел с плакатом «Нет войне» на центральную площадь Нижнего Тагила днем 23 февраля. Об этом TagilCity.ru рассказала подписчица Анастасия. Девушка поделилась, что проезжала мимо здания Драматического театра около 11:30 и заметила стоящего с транспарантом мужчину, к которому подошли полицейские.