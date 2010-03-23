Двум подросткам-убийцам из г. Нижний Тагил отменили слишком мягкий приговор
23 марта 2010, 17:14ОбществоArtem
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ещё в августе двое подростков, 14-ти и 17-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно напали на двух лиц без определенного места жительства и жестоко избили их.
Потерпевшие от полученных травм скончались. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал подростков виновными, но при этом назначил, по мнению стороны государственного обвинения, чрезмерно мягкое наказание. Так,17-тилетний подросток был осужден к 6 годам лишения свободы а 14-тилетний приговорен на 3,5 года лишения свободы. Свердловский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и отменил чрезмерно мягкий приговор районного суда, направив дело на новое рассмотрение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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