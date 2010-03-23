Двум подросткам-убийцам из г. Нижний Тагил отменили слишком мягкий приговор

Потерпевшие от полученных травм скончались. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал подростков виновными, но при этом назначил, по мнению стороны государственного обвинения, чрезмерно мягкое наказание. Так,17-тилетний подросток был осужден к 6 годам лишения свободы а 14-тилетний приговорен на 3,5 года лишения свободы. Свердловский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и отменил чрезмерно мягкий приговор районного суда, направив дело на новое рассмотрение.