Елена Чечунова стала спикером
23 марта 2010, 17:36ОбществоArtem
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Депутаты свердловского заксобрания поддержали кандидатуру Елены Чечуновой на пост спикера.
За Чечунову проголосовали 22 из 26 депутатов, ее поддержали фракции КПРФ, ЕР и СР. Фракция ЛДПР всем составом (четыре человека) проголосовала за депутата Баранова, передает Накануне.RU. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин тоже поддержал кандидатуру Елены Чечуновой на пост спикера облдумы. Он отметил, что Чечунова - не новичок в парламентской деятельности, и "она зарекомендовала себя как профессионал". Губернатор напомнил, что приемная Путина в Екатеринбурге, которую она возглавляла, была признана лучшей в стране. Сама Елена Чечунова заявила, что пристального внимания нового состава думы требуют вопросы ЖКХ, бюджет, социальные вопросы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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