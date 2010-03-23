Елена Чечунова стала спикером

За Чечунову проголосовали 22 из 26 депутатов, ее поддержали фракции КПРФ, ЕР и СР. Фракция ЛДПР всем составом (четыре человека) проголосовала за депутата Баранова, передает Накануне.RU. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин тоже поддержал кандидатуру Елены Чечуновой на пост спикера облдумы. Он отметил, что Чечунова - не новичок в парламентской деятельности, и "она зарекомендовала себя как профессионал". Губернатор напомнил, что приемная Путина в Екатеринбурге, которую она возглавляла, была признана лучшей в стране. Сама Елена Чечунова заявила, что пристального внимания нового состава думы требуют вопросы ЖКХ, бюджет, социальные вопросы.