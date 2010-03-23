Евгений Фурманов войдет в думскую комиссию г. Нижний Тагил по бюджету и экономической политике
23 марта 2010, 17:30ОбществоArtem
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Новый депутат нижнетагильской городской Думы от 23-го округа Евгений Фурманов будет работать в комиссии по бюджету и экономической политике.
Он займет там место Владимира Радаева, который останется только председателем комиссии по социальной политике. Как рассказали нам в аппарате городской Думы, такую ротацию депутаты одобрят, как ожидается, в четверг, на очередном заседании Думы. На нем же парламентарии намерены внести изменения в Положение «О порядке сноса самовольных построек на территории Нижнего Тагила». Как уточнили в аппарате Думы, этот вопрос в повестке дня 27-го заседания появился после проведенной антикоррупционной экспертизы документа, и никак не связан с нашумевшим «делом «Речника».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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