Ежемесячно без вести пропадают почти 200 жителей г. Нижний Тагил

111 обеспокоенных семей узнали о судьбе своих потерявшихся родных. 38 из них получили радостную новость – пропавший жив. В остальных случаях близкие узнали, как погиб человек. «Ушёл из дома и не вернулся». Именно с такой проблемой звонят тагильчане в Бюро. За 2009-й год было зарегистрировано 2030 обращений. Получается, почти по 200 тагильчан в месяц пропадают. Около 10-15 удаётся найти, рассказывает начальник бюро регистрации несчастных случаев Алёна Миронова. Одна большая база данных хранит бюро ориентировки по всем ЧП в городе. На обработку запроса уходит минут десять. Поэтому, узнать о судьбе пропавшего человека можно уже в день обращения. Обратиться в бюро, если у вас пропал кто-то из близких, можно по телефону 97-66-76.