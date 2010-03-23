Фракцию «Единой России» в Облдуме возглавил Анатолий Сухов

Как передает «УралПолит.Ru», фракцию «Единой России», как и предполагалось, предложено возглавить бывшему заместителю главы профсоюза железнодорожников Анатолию Сухову. Пока он работает в статусе исполняющего обязанности. Сейчас его кандидатуру должен согласовать генсовет. Как напоминает «УралПолитРу», ранее бессменным лидером фракции «Единая Россия» в облдуме был Анатолий Мальцев, однако он не смог продлить свои депутатские полномочия, продемонстрировав на выборах один из худших показателей на территориях.