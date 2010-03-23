Фракцию «Единой России» в Облдуме возглавил Анатолий Сухов
23 марта 2010, 17:33ОбществоArtem
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Сегодня вновь избранные депутаты свердловской областной думы провели первое организационное заседание фракций.
Как передает «УралПолит.Ru», фракцию «Единой России», как и предполагалось, предложено возглавить бывшему заместителю главы профсоюза железнодорожников Анатолию Сухову. Пока он работает в статусе исполняющего обязанности. Сейчас его кандидатуру должен согласовать генсовет. Как напоминает «УралПолитРу», ранее бессменным лидером фракции «Единая Россия» в облдуме был Анатолий Мальцев, однако он не смог продлить свои депутатские полномочия, продемонстрировав на выборах один из худших показателей на территориях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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