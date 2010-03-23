Какое из предприятий г. Нижний Тагил лучше всего кормит своих сотрудников, решит конкурс
23 марта 2010, 17:17ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Управление по развитию потребительского рынка и услуг муниципалитета объявило городской смотр-конкурс на лучшую организацию питании на производственных предприятиях.
При выборе победителей будут учитываться оформление зала, наличие современного высокотехнологического оборудования, расширение ассортимента блюд. Итоги будут подведены 1 ноября 2010 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей