Конкурс: выиграй билеты на День Рождения TagilCity.ru с Dj Kinta'r
24 марта 2010, 00:08ОбществоИрина Гольмгрейн
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3 апреля TagilCity.ru исполняется 2 года! В ночном клубе Эйфория: День Рождения городского портала TagilCity.ru В рамках мирового турне: Dj Kinta`r (Аргентина) Билеты на вечеринку разыграны среди наших посетителей, приславших поздравления.
Конкурс был таким:
Придумай оригинальное поздравление для TagilCity.ru или предложи свою идею о том, что можно улучшить на сайте и отправь нам на tagilcity@bk.ru, указав свое имя и номер телефона.
Поздравления и предложения принимаются в любой форме: стихи и проза, фото и видео, картины маслом, фортепианные пьесы :)
Лучше опубликованы на сайте.
Спасибо вам, дорогие наши посетители!
Три победителя получили по два билета на вечеринку!
Афиша вечеринки, видео и mp3, а также ссылка для скачивания флаера и информация о стоимости билетов опубликованы в разделе "Афиша"
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей