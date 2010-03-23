Московский шторм обойдет Средний Урал стороной
23 марта 2010, 16:56ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказала Накануне.RU главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду вызван в российской столице близко проходящим циклоном.
По ее словам, этот циклон должен подняться до республики Коми и пройти Средний Урал стороной, к тому же он потеряет свою активность. Разрушительных порывов уже не будет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей