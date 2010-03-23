По факту смерти Артёма Борисова в г. Нижний Тагил возбуждено уголовное дело
23 марта 2010, 17:26ОбществоArtem
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Как рассказал нам руководитель военно-следственного отдела по Нижнему Тагилу Анатолий Слободян, дело было возбуждено ещё 20-го марта, а сегодня оно передано в военно-следственный отдел.
Дело возбуждено по 118-й статье – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отмечу, что эта статья не предусматривает лишения свободы в качестве наказания. Как заявил нам Анатолий Слободян, это предварительная классификация происшествия, и в ходе следствия она может измениться. Напомню, Артём Борисов погиб после спарринга на тестовых испытаниях при поступлении на службу в 12-й отряд спецназа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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