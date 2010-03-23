По факту смерти Артёма Борисова в г. Нижний Тагил возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по 118-й статье – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отмечу, что эта статья не предусматривает лишения свободы в качестве наказания. Как заявил нам Анатолий Слободян, это предварительная классификация происшествия, и в ходе следствия она может измениться. Напомню, Артём Борисов погиб после спарринга на тестовых испытаниях при поступлении на службу в 12-й отряд спецназа.