Счастье действительно в деньгах. Но при условии, что у соседей их меньше
23 марта 2010, 17:01ОбществоArtem
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По крайней мере, к такому выводу пришли британские ученые.
В их исследовании говорится, что люди всё больше работают, чтобы взбираться вверх по социальной лестнице. Однако по-настоящему счастливыми они становятся, если в их окружении есть менее состоятельные знакомые.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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