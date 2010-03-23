Свердловчане всё чаще жалуются на банки в Роспотребнадзор
23 марта 2010, 17:04ОбществоArtem
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Ведомство подвело итоги анализа обеспечения защиты прав потребителей при оказании банковских услуг.
Количество жалоб свердловчан на действия кредитных организаций ежегодно увеличивается. Если в 2006 году обратилось только 2 потребителя, то за прошлый год поступило 81 письменное и 108 устных обращений. Значительное число поступивших обращений связано с допущенными банком ошибками при расчетах суммы задолженности или начислении несоразмерно большой суммы штрафов, сообщает УрБК.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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