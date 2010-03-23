В Омске состоится Международная научно-практическая конференция

Конференция соберет специалистов в сфере массовых коммуникаций, научное сообщество, представителей органов государственной власти, работников сферы культуры и образования России и Ближнего зарубежья. Организаторамиконференции выступили Правительство Омской области и кафедра массовойинформации и коммуникации Омского государственного педагогическогоуниверситета.

Брендинг территории – одна из самых «модных»тем для изучения и обсуждения в профессиональной среде пиарщиков, рекламистов имаркетологов. Однако брендинг сквозь призму культуры, продвижение территориичерез культурные бренды – новое и, пожалуй, самое перспективное направление втерриториальном брендинге. Омск стал площадкой для первого мероприятия,посвященного этой теме.

Международнаяконференция соберет более ста PR-специалистов,заслуженных деятелей и руководителей учреждений культуры, ученых из 27 городов 25регионов России и ближнего Зарубежья.

Откроетконференцию Губернатор, Председатель Правительства Омской области ЛеонидКонстантинович Полежаев. Затем будет дан старт Пленарному заседанию,спикерами которой выступят ведущие PR-специалисты России: Председатель Совета директоров ГК «НикколоМ» ИгорьМинтусов, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью АлексейГлазырин, директор департамента развития корпоративных коммуникацийкомпании «ВорлдВайд Инвест АС», координатор Центра коммуникологии МГУ имениМ.В. Ломоносова, член жюри Национальной премии в области развития связей собщественностью «Серебряный лучник» Марина Шилина.

Врамках конференции будет организована работа секций по следующим направлениям:

Работа секции будет проходить наплощадках Агентства по рекламно-выставочной деятельности Омской области, Либеров-центра,Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Омскогорегионального бизнес – инкубатора, Сибирского государственного университетафизической культуры.