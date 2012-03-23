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Александр Петров (НК «Союз-НТ») о движении маршруток, замене автопарка и дне без «Газелей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Петров (НК «Союз-НТ») о движении маршруток, замене автопарка и дне без «Газелей»

23 марта 2012, 09:10ОбществоОльга
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