Александр Петров (НК «Союз-НТ») о движении маршруток, замене автопарка и дне без «Газелей»

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TagilCity.ru: Какие изменения движении маршрутных «Газелей» предусмотрены в новой транспортной схеме, известны ли предварительные итоги?

Александр Петров: Нам сообщили, что к апрелю должно быть выполнено 70% исследования.Промежуточные итоги пока неизвестны. В администрации говорят, что кактолько будут известны результаты исследования, нам будут рекомендоватьвид транспортных средств на определенных маршрутах, где какие необходимосделать остановки.

TagilCity.ru: Кстати, об остановках. Многие автомобилисты возмущаются, что «Газели» останавливаются, где захотят.

А.П.: Мы не против определенных остановок для Газелей, которые определят вадминистрации и ГИБДД. Но остановочный пункт должен быть оборудованкарманом, навесом для пассажиров. А пока этого не будет, в ГИБДДостановки не согласуют.

Встает вопрос: кто это должен делать? Перевозчики занимаются толькоперевозками пассажиров, а всю инфраструктуру должна обеспечить городскаяадминистрация и соответствующие службы. Поэтому, как говорится, воз иныне там.

TagilCity.ru: При планировании маршрутов и движения по ним учитываются ли часы пик?

А.П.: Как такового расписания у «Газелей» нет, потому что у нас большоеколичество машин, 310 на 14 маршрутов. Они и так идут с небольшиминтервалом друг за другом.

А те автобусы, которые мы получили от городской администрации, ходят строго по расписанию автобусов в Нижнем Тагиле, которое было установлено еще ПОПАТом.

TagilCity.ru: Пользователи жалуются, что на Гальянку очень сложно уехать утром и вечером.

А.П.: У нас по 27-му маршруту ГГМ-УПИ ходит 16 машин. Кроме того, «Союз НТ»обслуживает автобусный маршрут № 8 (Горбуново-Вокзал). На нем утромвполне можно уехать с Гальянки в город.

TagilCity.ru: Планируется ли замена «Газелей» на более вместительный транспорт?

А.П.: Это очень острый для нас, всех перевозчиков, вопрос. Администрация нампоставила условие, что надо поменять подвижной состав на болеевместительные, комфортабельные машины. За счет чего? За счет нашейприбыли.

Но «Союз НТ» – некоммерческое партнерство. У нас есть только несколькособственных машин, но в основном собственниками транспортных средствявляются индивидуальные предприниматели. Их 224, у каждого 1-2, максимум5 машин. Они не в состоянии купить микроавтобус, который стоит болеемиллиона рублей.

Если бы у нас было достаточно средств, неужели бы мы не поменялиавтопарк? Конечно бы поменяли. Нам самим было бы приятно оттого, что вгороде ходят красивые, комфортабельные микроавтобусы.

Вопрос от пользователя Светлана: Нерусские водители постоянно что-то жуют, их вообще проверяютна наркотики? Хотя бы экспресс-анализ мочи перед выездом? Могу япоприсутствовать при этом, как представитель общественного движения«Тагил без ям»? Потому что говорят, что все проверки перед выездом - эточистая формальность!

А.П.: Вопросов нет. Пускай Светлана обратится ко мне, я организую ееприсутствие на проверке водителей перед выездом на линию. У насспециально оборудованный кабинет, нас постоянно проверяетРоспотребнадзор.

TagilCity.ru: Пользователи предложили установить видеорегистраторы в маршрутках,чтобы водители не нарушали ПДД. Считаете ли вы, что это нужная мера?

А.П.: Все «Газели» «Союза НТ», согласно требованию законодательства, оснащенысистемой ГЛОНАСС. Система позволяет отследить, где находится машина, скакой скоростью движется. У нас есть диспетчер, который постоянноотслеживает движение всех машин.

Кроме того, все упирается в средства предпринимателя. Захочет ли он их вкладывать?

TagilCity.ru: Проводится ли уборка и дезинфекция в «Газелях» и с какой периодичностью?

А.П.: Раз в неделю на автомойкепроводится санитарная обработка машин, включаясалон. Кроме того, каждый водитель сдает своему сменщику чистую машину,это негласное правило.

TagilCity.ru: Планируется ли обустроить конечные остановки маршруток, на которых «Газели» подолгу стоят?

А.П.: Функция перевозчиков – перевезти пассажира. Вся инфраструктура, котораясопутствует перевозке, должна нам предоставляться городом. В свое времямы на свои средства поставили остановочный комплекс у вокзала. Но мы неможем отвечать за все конечные пункты.

Но мы следим за чистотой конечных пунктов. У нас существуетконтрольно-ревизионная служба, которая отслеживает и чистоту наконечных, и соблюдение ПДД. Они постоянно проводят рейды. За чистоту наконечных остановках маршрутов отвечает бригада, которая работает на нем.Я лично стараюсь объезжать все маршруты раз в месяц.

TagilCity.ru: Какие цели перед собой ставите при работе в тагильской думе?

Я пошел в думу, чтобы в меру сил и возможностей повлиять на ту ситуацию,которая складывается и с дорогами, и с транспортом. В администрациинет не то что отдела, даже специалиста, отвечающего только за транспорт.Естественно, я буду выражать интересы не только маршрутчиков, а всехпредставителей транспорта, в том числе общественного.

С трамвайщиками у нас определенная конкуренция существует. Но мы непротив трамваев, мы за все виды транспорта, которые есть в городе. Нужносделать, чтобы движение было оптимизировано. Многие говорят: убрать все «Газели». Мы, перевозчики, предлагалиадминистрации: если все так против «Газелей», давайте мы на деньвстанем. Что из этого получился? Нам ответили, чтоб даже не думали обэтом.

В завершение хочу пожелать посетителям TagilCity.ru крепкого здоровья, удачи в делах, процветания и всего самого наилучшего.