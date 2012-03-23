Депутаты предложили 50-процентную скидку на штрафы для расторопных нарушителей

Такой срок дается водителю для того, чтобы обжаловать решение о его виновности в нарушении правил дорожного движения. «После этого он либо платит, либо не платит, либо он должник, либо законопослушный гражданин», - отметил Лысаков. По мнению автора законопроекта, такая система оплаты штрафа позволит снизить уровень коррупции на дорогах. Лысаков считает, что если правонарушитель будет знать, что он может на законных основаниях заплатить только половину штрафа, то он предпочтет сделать это в пользу государства, а не гаишника. В начале 2012 года на рассмотрение совета Госдумы был направлен законопроект, который смягчал наказание для водителей, нарушивших ПДД впервые. В частности, за выезд на полосу встречного движения, совершенный впервые, предлагалось назначать штраф в размере пяти тысяч рублей, а не лишать автомобилиста прав.