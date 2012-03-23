Федеральным льготникам Нижнего Тагила увеличат сумму выплат

Напомним, такие выплатыпредоставляются из средств федерального бюджета ветеранам, инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, пострадавших в результате воздействия радиации, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Получатели дотаций имеют также право на набор социальных услуг (НСУ). В Пенсионном фонде напоминают, что с 1 апреля его размер также будет увеличен на 6%. С учетом индексации стоимость НСУ составит 795,88 руб. в месяц, из которых дополнительная бесплатная медицинская помощь составит 613 рублей, на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение отводится 94 рублей, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте – 88 рублей.