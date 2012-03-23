Федеральным льготникам Нижнего Тагила увеличат сумму выплат
С 1 апреля ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет проиндексирована на 6%, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Увеличение происходит один раз в год с учётом уровня инфляции.
Напомним, такие выплатыпредоставляются из средств федерального бюджета ветеранам, инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, пострадавших в результате воздействия радиации, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Сумма ежемесячной денежной выплаты у каждой категории федеральных льготников индивидуальна. Перечень категорий льготников исуммы выплат размещены на сайте Пенсионного фонда России.
Получатели дотаций имеют также право на набор социальных услуг (НСУ). В Пенсионном фонде напоминают, что с 1 апреля его размер также будет увеличен на 6%. С учетом индексации стоимость НСУ составит 795,88 руб. в месяц, из которых дополнительная бесплатная медицинская помощь составит 613 рублей, на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение отводится 94 рублей, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте – 88 рублей.
Любую из частейфедеральный льготник может получать в натуральном виде либо в денежном эквиваленте. Отметим, право на ЕДВ и НСУ на территории Нижнего Тагила и Пригородного районаимеют свыше 35,5 тысяч человек.
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