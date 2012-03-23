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Федеральным льготникам Нижнего Тагила увеличат сумму выплат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Федеральным льготникам Нижнего Тагила увеличат сумму выплат

23 марта 2012, 16:12Общество
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