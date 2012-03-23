Infiniti покажет в Нью-Йорке спорткар на базе Nissan Leaf

Дебют новинки запланировал на автосалон в Нью-Йорке. Новый спорткар, подробностей о котором почти нет, станет также первым полностью электрическим Инфинити. Пусть пока и в концептуальной форме. По информации The Detroit Bureau, в основу новинки ляжет платформа Nissan Leaf, облаченная в гораздо более агрессивную и спортивную форму. Агрессии планируется придать не только внешней – динамические показатели машины также будут, что называется, на уровне. Хотя силовая установка будет также позаимствована у электрокара Nissan, но с некоторыми изменениями. Он был спроектирован, чтобы стать в первую очередь люксовым автомобилем, а уже потом электрокаром. Мы хотим подать нулевой выхлоп в более агрессивной форме, - прокомментировал будущую премьеру представитель компании. По данным издания, внешность машины будет отражать некоторые черты G-семейства Infiniti. Кроме того, ожидается, что немалое влияние на стиль и дизайн окажет новейший концепт марки Emerge-E, представленный на автосалоне в Женеве. Кстати, этот автомобиль был признан одним из самых красивых автомобилей швейцарской выставки. Официально новинки, имя которой пока также не разглашается, дебютирует в Нью-Йорке как концепт. Однако представители компании отмечают, что он будет весьма близок к серийной форме. Мы запланировали достаточный объем продаж для новой модели, а не просто единственный шоу-кар. Иначе мы бы просто не занимались этим проектом, - заявил собеседник издания.