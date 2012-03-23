Получены фотографии кабриолета Opel Astra
23 марта 2012, 09:21ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотографы-шпионы «поймали» в объективы своих фотокамер кабриолет Opel Astra во время тестов автомобиля в Швеции. Несмотря на то, что у прототипа жесткий верх, известно, что серийная версия модели получит тканевую складную крышу. По предварительным данным открытая версия Opel Astra будет комплектоваться теми же двигателями, что и остальные варианты модели.
Подвеску новый кабриолет позаимствует у Astra GTC. Несколько дней назад перед фотографами-шпионами «засветился» прототип обновленного универсала Astra. Представленный в 2009 году автомобиль подвергся мелким косметическим изменениям: он получил новую решетку радиатора и противотуманные фары иной формы. Передний бампер также подвергся некоторым изменениям.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей