Получены фотографии кабриолета Opel Astra

Подвеску новый кабриолет позаимствует у Astra GTC. Несколько дней назад перед фотографами-шпионами «засветился» прототип обновленного универсала Astra. Представленный в 2009 году автомобиль подвергся мелким косметическим изменениям: он получил новую решетку радиатора и противотуманные фары иной формы. Передний бампер также подвергся некоторым изменениям.