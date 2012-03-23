Предприниматели получили дополнительный приоритет в обслуживании

Представители компаний смогут переводить деньги внутри Банка24.ру со счета организации на счета руководителя и других лиц, обладающих правом первой подписи, по льготному тарифу – 0,5% от суммы. А обратиться за бесплатным получением корпоративной карты они смогут в любой момент, а не только при открытии счета, как было раньше.

Что еще интересного предлагает Банк24.ру, так это «ТЕСТ-ДРАЙВ». По этой акции можно заказать выезд специалиста для открытия расчетного счета прямо в офис компании. При этом подарком станет еще и месяц бесплатного ведения счета по тарифу «Универсальный».