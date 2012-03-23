Работодателей, задерживающих зарплату, «вызвали на ковер» в администрацию

Отмечено, что в первом квартале 2012 года в прокуратуру Тагилстроевскогорайона количество индивидуальных обращений по поводу задержки зарплатыпо сравнению с тем же периодом 2011-го заметно снизилось. Трипредприятия, где имеются накопившиеся долги по зарплате, находятся встадии банкротства.

Ситуацию в Дзержинском районе его прокурор Светлана Кузнецова оцениваеткак достаточно стабильную. В этом году туда поступило коллективноеобращение, по которому в итоге исковые требования были удовлетвореныюридическим лицом в добровольном порядке. Проведена проверка по фактуобращения в прокуратуру работника ООО «Уральский научно-технологическийкомплекс», руководителем предприятия представлен график погашениязадолженности до 1 апреля.

Осуществленные Ленинской прокуратурой с начала года проверки выявили ряднарушений. Самая сложная ситуация, по мнению прокурора района СергеяГармаша, связана с ООО «Компания «Продимпекс» (МПК «Модуль»), покоторому имеется 72 исковых заявления. С ноября прошлого года тампрекращено производство продукции, предприятие вошло в процедурубанкротства.

На заседании выступили директора предприятий – должников по выплатезарплаты. Так, директор «Продимпекса» Сергея Косова сообщил, что вкомпании вводится конкурсное управление, продажа имеющегосяимущественного комплекса позволит выплатить долги по зарплате.

Была рассмотрена также ситуация в ООО «Управляющая компания городскимэлектротранспортом», связанная с его банкротством и сокращением кадров.Как сообщила Глава города Валентина Исаева, на этой неделе ею подписанопостановление о создании муниципального предприятия «Тагильскийтрамвай», будет принято решение по объемам муниципального заказа.