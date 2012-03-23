Сегодня в Нижнем Тагиле стартует 24-ый «Золотой Петушок»
Для тех, кто не сможет прийти и увидеть конкурс юных исполнителей вживую, предоставляется возможность посмотреть трансляцию в интернете.
С 23 по 26 марта в Нижнем Тагиле пройдет финал сразу двух эстрадных фестивалей. При этом за все время проведения фестивалей, а «Золотой Петушок» в 2012 году пройдет в 24-ый раз, а «Шанс» - в 4-ый, организаторы каждый год стараются придумать что-то новое, не останавливаясь на достигнутом. Например, вот уже несколько лет как фестиваль является официальным представителем канала ВГТРК по отбору на конкурс «Детское евровидение». Вот и в этом году ведущая программы «Евровидение» на канале «Россия» в Москве Кира Чен привезет в наш город путевку на этот престижный международный конкурс.
Интересное для себя в программе финала фестиваля найдут все, и дети, и подростки, и взрослые зрители. Дело в том, что 23, 24 и 26 марта в ДК Окунева пройдет финал детского «Золотого Петушка», а 25 марта состоится фестиваль «Шанс», в котором участвуют молодые эстрадные исполнители от 16 до 30 лет. Для юных звезд этот конкурс является уникальным шансом на внеконкурсное поступление в один из самых престижных творческих и эстрадных вузов страны. А конкурсанты «Золотого Петушка» видят, чего они смогут добиться в будущем. Таким образом, у нас поддерживается замечательная преемственность делится заместитель директора фестиваля «Золотой Петушок» Сергей Павлов.
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