Сегодня в Нижнем Тагиле стартует 24-ый «Золотой Петушок»

С 23 по 26 марта в Нижнем Тагиле пройдет финал сразу двух эстрадных фестивалей. При этом за все время проведения фестивалей, а «Золотой Петушок» в 2012 году пройдет в 24-ый раз, а «Шанс» - в 4-ый, организаторы каждый год стараются придумать что-то новое, не останавливаясь на достигнутом. Например, вот уже несколько лет как фестиваль является официальным представителем канала ВГТРК по отбору на конкурс «Детское евровидение». Вот и в этом году ведущая программы «Евровидение» на канале «Россия» в Москве Кира Чен привезет в наш город путевку на этот престижный международный конкурс.