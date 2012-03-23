Subaru везет в США компактный кроссовер XV Crosstrek

Crosstrek получил оригинальные передний и задний бампера, легкий обвес из некрашеного пластика, рейлинги на крыше, увеличенный до 200 мм клиренс и 17-дюймовые колесные диски. На рынке США, как и на некоторых других, кроссовер будет комплектоваться только одним двигателем - двухлитровым 150-сильным оппозитником, который предлагается агрегатировать либо с 5-ступенчатой МКПП, либо с бесступенчатым вариатором. В зависимости от КПП меняется и схема реализации полного привода – либо обычный центральный дифференциал, распределяющий крутящий момент в отношении 50:50, либо умная система полного привода, способная перераспределять на любую из осей до 100% тяги. В Subaru рассчитывают, что Crosstrek станет одним из самых экономичных предложений в классе. Стоит отметить, что это не первая попытка японских производителей приучить американского покупателя к компактным размерам: ранее Mazda объявила о том, что прекращает продажи в США модели CX-7 в пользу менее габаритной, но более технологичной CX-5.