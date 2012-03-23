Subaru везет в США компактный кроссовер XV Crosstrek
В скором времени на рынке США появится еще один компактный кроссовер: на Нью-Йоркском автосалоне состоится локальная премьера Subaru XV Crosstrek, известной в остальном мире просто как Subaru XV. Начало продаж кроссовера на платформе Impreza намечено на осень. Кроссовер, для которого используется тележка хэтчбека Impreza, довольно явственно от него отличается.
Crosstrek получил оригинальные передний и задний бампера, легкий обвес из некрашеного пластика, рейлинги на крыше, увеличенный до 200 мм клиренс и 17-дюймовые колесные диски. На рынке США, как и на некоторых других, кроссовер будет комплектоваться только одним двигателем - двухлитровым 150-сильным оппозитником, который предлагается агрегатировать либо с 5-ступенчатой МКПП, либо с бесступенчатым вариатором. В зависимости от КПП меняется и схема реализации полного привода – либо обычный центральный дифференциал, распределяющий крутящий момент в отношении 50:50, либо умная система полного привода, способная перераспределять на любую из осей до 100% тяги. В Subaru рассчитывают, что Crosstrek станет одним из самых экономичных предложений в классе. Стоит отметить, что это не первая попытка японских производителей приучить американского покупателя к компактным размерам: ранее Mazda объявила о том, что прекращает продажи в США модели CX-7 в пользу менее габаритной, но более технологичной CX-5.