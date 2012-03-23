Вадим Жариков (ООО УК ГЭТ) о движении трамваев, ремонте трамвайных путей и обновлении транспортного парка

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TagilCity.ru: Какие изменения движении трамваев предусмотрены в новой транспортной схеме, известны ли предварительные итоги?

Вадим Жариков: ООО «Управляющая компания ГЭТ» не располагает информациейпо новой транспортной схеме, вероятнее всего, она еще не готова. Даннымвопросом занимается муниципалитет.

TagilCity.ru: Муниципалитет планировал приобретать в лизинг 10 новыхвагонов. Известны ли сроки, когда будут приобретены новые вагоны? Покаким маршрутам они будут пущены?

В.Ж.:На сегодняшний день вопрос о приобретении трамваев не решен исроки приобретения нам неизвестны, а маршруты движения новых вагоновбудут определены по их прибытию.

TagilCity.ru: При составлении расписания движения трамваев Нижнего Тагилаучитываются ли утренние, вечерние часы пик?

В.Ж.:При составлении расписания учитываются «часы пик» как утренние,так и вечерние, время года, график работы предприятий (находящихся намаршруте) и многое другое.

Вопрос от пользователя makcim19997: Что будет решаться с 5 и 4Атрамваями? Имею ввиду расписание. В 10 трамвай на Тагилстрое, когда ужевсе на работе. Последний вагон уходит в 17.00 и едет в Депо, совершеннонерентабельно и никому не удобно, нужно менять этот график.

В.Ж.:Сейчас маршрут 4а ходит по разрывному графику, скорее всего,маршрут 5 будет переведен тоже на разрывной график работы, учитываяпожелания пассажиров по изменению расписания. По вопросу рентабельности.Мы вынуждены направлять вагоны на Тагилстрой в дневное время, заведомозная о низком пассажиропотоке, поскольку на загруженной автомобильнойдороге, совмещенной с трамвайными путями, нужна регулярность трамвайногодвижения. В любое время года, кроме лета, трамвайные пути безрегулярного движения превращаются в дополнительную полосу движенияавтотранспорта, становясь не пригодными для эксплуатации.

Вопрос от пользователя makcim19997: В Тагиле хотели пустить трамвайномер 18 (УВЗ (Пихтовые горы) - ГГМ), но его нет. Что мешает егопустить?

В.Ж.:Эксперимент такой проводился, делали опросы в вагонах и выяснили,что количество людей, пользующихся маршрутом именно «Вагонка - ГГМ»,доходило до 5 человек. При составлении расписания служба движениястарается учитывать «стыковки» маршрутов из разных районов города,пассажирам же остается купить проездной билет.

Вопрос от пользователя makcim19997: Почему не используется линия на ВМЗ? Там только с утра проедет дежурка, и все.

В.Ж.: Линия ВМЗ используется и в других случаях, таких как вынужденноеизменение маршрута (ДТП на путях), отстой вагонов по заказным рейсам ит.п., а не используется постоянно по причине отсутствия пассажиров.

Вопрос от пользователя Евгений: Трамваи с города на Вагонку после 22.00не ходят. Нельзя ли пустить какой-нибудь дежурный маршрут?

В.Ж.: Возможно, такой маршрут и будет с началом дачного сезона, но не в 22.00, а немного раньше.

TagilCity.ru: Планируется ли ремонт или замена трамвайных путей? Вчастности, пользователь makcim19997 интересуется, когда поменяюттрамвайные пути по маршруту номер 3, начиная от Урала и заканчиваяПриречным микрорайоном.

В.Ж.:ООО «Управляющая компания ГЭТ» своими силами ежегодно выполняеттекущие ремонты трамвайных путей на аварийных участках. Средства накапитальные ремонты трамвайных путей в бюджете города на 2012 год непредусмотрены, в связи с чем ремонт обозначенных участков дорогпроизводиться не будет.

TagilCity.ru: На ремонт дорог в этом году выделено более 200 млн рублей.Из этих средств что-то будет направлено на ремонт трамвайных путей?

В.Ж.:В конце прошлого года нами в Администрацию города направлялосьписьмо с просьбой выделить средства на проведение капитальных ремонтоваварийных участков трамвайных путей. Возможно, наше обращение будетучтено при распределении указанных Вами средств. В этом направленииработа продолжается.

TagilCity.ru: Во всех ли районах города есть трамвайное движение(например, на Тагилстрое)? Если нет, то будет ли оно восстанавливаться?

В.Ж.: В настоящее время имеются разногласия в показаниях приборов учетапоставщика и потребителя, следствием чего стало отключение тяговойподстанции, питающей Тагилстрой. На уровне заместителя главы городасоздана комиссия с приглашением независимой электротехническойлаборатории для разрешения данного вопроса. По результатам работылаборатории будет принято решение об открытии трамвайного движения.

Вопрос от пользователя makcim19997: Как долго продлится действия льготыдля пенсионеров и школьников, которые за проезд в трамвае платят 5рублей?

В.Ж.:Решением городской Думы № 58 от 22 декабря 2011 года продлено действие льгот до 1 января 2013 года.