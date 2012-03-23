Власти России заказали исследование о влиянии новостей на молодежь

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 26 апреля 2012 года. Общая стоимость этого госконтракта, в котором 14 лотов, составляет 20,2 миллиона рублей.

Стоимость лота «Анализ потребности в новостной политической и экономической информации подписчиков социальных сетей Facebook и Twitter» до 1,5 миллиона рублей. Одна из целей этой работы — выявить особенности потребностей сетевой аудитории в политической и экономической информации.

Для этого планируется провести анализ эффективности публикаций в соцсетях, исследовать потребности интернет-сообщества, а также разработать предложения по налаживанию эффективного канала обратной связи между сетевой аудиторией и представителями госструктур.

Отчет может быть использован при разработке мер, направленных на совершенствование целенаправленной работы с выбранной аудиторией, а также более активное взаимодействие с различными слоями общества отмечается в документе.

Научно-исследовательские работы по всем лотам должны быть выполнены до 1 октября 2012 года.