Вор хотел разжиться газетами, но застрял в киоске «Роспечати»

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Свердловской

области, поздно ночью сторож административного здания увидел, как мужчина залез в газетный киоск через окошко и... застрял.

Охранник вызвал полицию. Стражи порядка действительно обнаружили застрявшего 20-летнего местного жителя, сильно пьяного. Он собирался украсть несколько журналов, фломастеры и детскую раскраску.