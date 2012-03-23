За отсутствие уличного освещения чиновники подадут в суд на электромонтажников

До этого в течение сорока лет освещение обеспечивала компания«Тагилэнергосети», и серьезных нареканий на работу энергетиков не было:свет на улицах всегда появлялся своевременно.

Как рассказал TagilCity.ru председатель комитета по городскому хозяйствуАнатолий Чусовитин, у электромонтажников из Екатеринбурга нет доступа кнеобходимому для включения света оборудованию.

Пульт освещения находится у «Тагилэнергосетей», у ЭМУ № 5 доступа кнему нет. Когда они выигрывали тендер, они это понимали. Думали, чтосмогут договориться с энергетиками, но не смогли сообщил АнатолийЧусовитин.

Следующей ночью, с 22-го на 23-е марта, освещение частично вернулось наулицу Пархоменко, проспекты Ленина и Мира. Но на Вагонке, Тагилстрое,Гальянке, в большей части Центра города снова было темно.

Специалисты ЭМУ № 5 пытаются на месте разрешить проблемную ситуацию сосвещением. Тем временем в понедельник городская администрация готовитсяподать в арбитражный суд иск на недобросовестных элетромонтажников.