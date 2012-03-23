Занимать детей в весенние каникулы будут 27 детских лагерей Нижнего Тагила

24 марта тагильские школьники выходят на весенние каникулы, которые продлятся до 1 апреля. Обеспечить детям полноценный отдых и интересный досуг призваны 27 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Учащихся примут загородные лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский», а оздоровительный комплекс «Звездный» откроет свои двери для 240 одаренных мальчишек и девчонок. В программе смены «Академия Успеха – 2012» – занятия по 11 учебным предметам с ведущими педагогами города, встречи с учеными, спортивные мероприятия.