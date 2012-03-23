Защитная аппаратура электрических сетей самолета

Защитная аппаратура производит автоматическое отключение элементовэлектрооборудования при токовых перегрузках и коротких замыканиях. Этимпредотвращается выход из строя элементов электрооборудования ивозможность возникновения пожаров и взрывов на летательном аппарате.Аппаратура зашиты должна обладать свойством избирательности, т. е.отключать только поврежденный элемент электрооборудования. Если,например, происходит замыкание в точке А, то должна сработать толькозащита в фидере А. Замыкание в точке Б должно вызывать срабатываниезащиты фидера Б. Кроме этого, аппаратура защиты должна иметь минимальноевремя срабатывания после возникновения повреждения, но не отключатьпотребители при возможных кратковременных перегрузках в момент ихвключения.

Защитная аппаратура выполняется в виде плавких предохранителей и тепловых автоматов защиты сети.Плавкие предохранители обеспечивают выключение участков сети прикоротких замыканиях и перегрузках в цепях с поминальным током до 900А.Они состоит из корпуса, плавкой вставки и контактного устройства.Чувствительным элементом предохранителя является металлическая плавкаявставка, выполненная к виде проволоки или пластинки из серебра, меди илицинка. Если через вставку проходит ток больше допустимого значения, тоона плавится и разрывает цепь. Плавкие предохранители делятся намалоинерционные и инерционные. К малоинерционным относятсяпредохранители типа ПВ (плавкая вставка), СП (стеклянно-плавкая), ТП(тугоплавкая). К инерционным типа ИП (инерционно-плавкая).Предохранитель ИП представляет собой последовательное соединение двухпредохранителей - малоинерционного и инерционного, помещенных в одинфибровый корпус Предохранители ИП обеспечивают защиту цепей сэлектродвигателями.

Тепловые автоматы защиты в отличие от плавких предохранителейобладают многократностью действия и могут использоваться каквыключатели. Чувствительным элементом теплового автомата защиты являетсябиметаллическая пластина, которая включается последовательно взащищаемую цепь. При токах, больше допустимых, пластина нагревается иизгибается настолько, что освобождает выключающий механизм автомата ипроисходит разрыв цепи. Тепловые автоматы защиты бывают без свободногорасцепления (АЗС) и со свободным расцеплением (АЗР).